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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБСУДИЛИ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В МИНСКЕ
15:42 09.03.2020

в Министерстве экономики при участии журнала «Юрист» 4 марта прошел круглый стол «Компенсационный фонд как гарантия имущественной ответственности членов СРО перед потребителями».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в настоящий момент ведется работа по проекту закона «О саморегулируемых организациях». Темой обсуждения стали компенсационные фонды таких организаций.

Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Проектом закона предусмотрено, что СРО несет имущественную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим в результате причинения ими вреда потребителям и иным лицам при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг). Для таких целей СРО может формировать компенсационный фонд.

В рамках круглого стола эксперты обсудили источники формирования таких фондов, цели их создания и использования, иные способы обеспечения имущественной ответственности СРО.

Был высказан ряд предложений, который стоит учесть законодателю в рамках дальнейшей работы по проекту Закона. В частности, соотношение профессионального страхования и компенсационных фондов, возможность использования средств фонда, в том числе не только для возмещения имущественного ущерба, но и для инвестирования, и т.д.

В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов, Палаты представителей, Республиканского союза туристических организаций, Минского столичного союза предпринимателей.
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