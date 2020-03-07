Александр Лукашенко 9 марта обсудил с членами правительства вынесенные на рассмотрение проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников.

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

"Думаю, это хорошее предложение - поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит Президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, - сказал первый вице-премьер. - При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в числе обсуждаемых на совещании тем также совершенствование нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.