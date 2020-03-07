|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРИ МИНИ-ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ В СТОЛИЦЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
14:43 09.03.2020
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 10 марта в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», УП «Механизированная уборка города», Московского (города Минска) отдела Департамента охраны МВД, ГП «ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», ОАО «Минский мясокомбинат».
11 марта на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г. Минска», ОАО «Белэнергоремналадка», ООО «Данипол», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром», ОДО «Экология города».
12 марта в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», ОДО «Экология города», ООО «ПрофРезервГрупп», хлебозавода № 3 КУП «Минскхлебпром».
Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
Курсы в банках
на 09.03.2020
Конвертация в банках
на 09.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте