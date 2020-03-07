Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 10 марта в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», УП «Механизированная уборка города», Московского (города Минска) отдела Департамента охраны МВД, ГП «ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», ОАО «Минский мясокомбинат».

11 марта на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г. Минска», ОАО «Белэнергоремналадка», ООО «Данипол», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром», ОДО «Экология города».

12 марта в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», ОДО «Экология города», ООО «ПрофРезервГрупп», хлебозавода № 3 КУП «Минскхлебпром».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.