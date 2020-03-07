ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ МИНИ-ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ ПРОЙДУТ В СТОЛИЦЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
14:43 09.03.2020

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на текущей неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая состоится 10 марта в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В мероприятии примут участие представители ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», УП «Механизированная уборка города», Московского (города Минска) отдела Департамента охраны МВД, ГП «ЖЭУ № 2 Московского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», ОАО «Минский мясокомбинат».

11 марта на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ГП «ЖЭУ № 2 Советского района г. Минска», ОАО «Белэнергоремналадка», ООО «Данипол», хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 5 КУП «Минскхлебпром», хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром», ОДО «Экология города».

12 марта в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», ОДО «Экология города», ООО «ПрофРезервГрупп», хлебозавода № 3 КУП «Минскхлебпром».

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
валюта курс
EUR 2.5178
USD 2.2396
RUB 3.3215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6750 +0.1572
USD 2.3518 +0.1122
RUB 3.1628 -0.1587
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6760 2.7000
USD 2.3490 2.3640
RUB 3.1450 3.2080
подробнее

Конвертация в банках
на 09.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1440
EUR/RUB 83.7000 85.5400
USD/RUB 73.5000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте