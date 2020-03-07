За январь-февраль 2020 года объемы производства продукции промышленности по организациям концерна «Беллесбумпром» выросли на 12,4% к уровню января-февраля прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, среди лидеров по росту объемов производства предприятия целлюлозно-бумажной и лесохимической отрасли: ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Лесохимик», ООО «Суперпак компани», ООО «Интерпапер», ОАО «ЦБК-Картон», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак».

Хорошие темпы у производителей древесных плит, фанеры, а также у ряда мебельных предприятий.