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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 12,4%
14:14 09.03.2020
За январь-февраль 2020 года объемы производства продукции промышленности по организациям концерна «Беллесбумпром» выросли на 12,4% к уровню января-февраля прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, среди лидеров по росту объемов производства предприятия целлюлозно-бумажной и лесохимической отрасли: ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Лесохимик», ООО «Суперпак компани», ООО «Интерпапер», ОАО «ЦБК-Картон», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак».
Хорошие темпы у производителей древесных плит, фанеры, а также у ряда мебельных предприятий.
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