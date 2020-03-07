Александр Лукашенко 9 марта на совещании с членами правительства обозначил проблему, с решением которой в стране откровенно запаздывают, и это сдерживает развитие общества.

"Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Правительство, например, видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков.

"Когда-то я повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена и другими", - подчеркнул он.

Лукашенко привел в пример Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья.

"А нам что мешает? Мы что в компактной стране - это же не Россия - не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку, - заметил он. - Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами - взять не можем".

По его словам, правительство предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе.

"И все эксперты, в том числе Администрация президента, дали положительное заключение. Удивительно", - возмутился Лукашенко.