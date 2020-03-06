|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 62 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛЬЗУЮТСЯ МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ БЖД
12:42 09.03.2020
Растет популярность мобильного приложения Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, уже более 62 тысяч пользователей с его помощью оформили свыше 168 тысяч билетов. Причем за февраль добавилось почти 16 тысяч новых пользователей приложения.
Напомним, приложение стало доступным для скачивания на платформах Android и iOS в начале декабря прошлого года.
Одна из новых возможностей приложения «БЧ. Мой поезд» – покупка билетов на поезда с ненумерованными местами. Стоит отметить, что значительное количество пассажиров поездов городских линий и региональных линий экономкласса совершают ежедневные поездки, к примеру, на работу и обратно. Удобной опцией в этом случае является возможность оплатить через приложение поездки сразу на всю рабочую неделю, а затем – по мере необходимости активировать их. Ежедневно мобильное приложение Белорусской железной дороги использует около 8000 человек. В феврале с помощью «БЧ. Мой поезд» они приобрели почти 25 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.03.2020
Курсы в банках
на 09.03.2020
Конвертация в банках
на 09.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте