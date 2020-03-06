Растет популярность мобильного приложения Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, уже более 62 тысяч пользователей с его помощью оформили свыше 168 тысяч билетов. Причем за февраль добавилось почти 16 тысяч новых пользователей приложения.

Напомним, приложение стало доступным для скачивания на платформах Android и iOS в начале декабря прошлого года.

Одна из новых возможностей приложения «БЧ. Мой поезд» – покупка билетов на поезда с ненумерованными местами. Стоит отметить, что значительное количество пассажиров поездов городских линий и региональных линий экономкласса совершают ежедневные поездки, к примеру, на работу и обратно. Удобной опцией в этом случае является возможность оплатить через приложение поездки сразу на всю рабочую неделю, а затем – по мере необходимости активировать их. Ежедневно мобильное приложение Белорусской железной дороги использует около 8000 человек. В феврале с помощью «БЧ. Мой поезд» они приобрели почти 25 тысяч билетов на поезда с ненумерованными местами.