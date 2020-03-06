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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ГОМЕЛЬСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ "ПРОГРЕСС" ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
12:01 09.03.2020
В Минске в микрорайоне Уручье открылся новый фирменный магазин Гомельской мебельной фабрики "Прогресс".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», большой выбор качественной мягкой мебели представлен в магазине фабрики в ТЦ "Корона" (пр-т Независимости, 154 Д. Павильон 122).
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