ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ГОМЕЛЬСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ "ПРОГРЕСС" ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ

12:01 09.03.2020 В Минске в микрорайоне Уручье открылся новый фирменный магазин Гомельской мебельной фабрики "Прогресс". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», большой выбор качественной мягкой мебели представлен в магазине фабрики в ТЦ "Корона" (пр-т Независимости, 154 Д. Павильон 122).