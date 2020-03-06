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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ СТИМУЛИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
11:40 09.03.2020

Александр Лукашенко 9 марта обсудил с членами правительства и другими участниками совещания пакет проектов нормативных актов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на рассмотрение вынесен проект указа о стимулировании использования электромобилей.

По мнению Лукашенко, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом.

"Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил он.

Многие государства уже развивают это перспективное направление.

"Страны, такие как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции, - сказал Лукашенко. - Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам".

Он отметил, что даже на личном примере уже демонстрировал возможности электромобиля.

"Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться", - пояснил Лукашенко, напомнив о поручении Национальной академии наук по созданию отечественного электромобиля.

Он обратил внимание, что на совещании необходимо еще раз обсудить, насколько эффективны предлагаемые меры стимулирования использования электротранспорта.

"Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, - сказал Александр Лукашенко. - Отвечают ли инициативы, которые внесены, этой задаче?".
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