Компания «Савушкин продукт» расширила серию творожных «Воздушных» сыров оригинальным вкусом «Хрен».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, творожный аэрированный сыр «Воздушный» традиционно сделан из свежего молока и сливок, имеет очень нежный и натуральный сливочный вкус с тонкой ноткой острого хрена.

Нежная, кремовая, воздушная консистенция легко намазывается на хлеб, а хрен повышает аппетит, улучшает пищеварение и активизирует обмен веществ, являясь идеальным, легким вариантом дневного перекуса или пикантной добавкой к мясу. Новый продукт станет отличной альтернативой чистому хрену, который обычно подают к пасхальному столу.

Белорусский производитель по традиции придерживается натурального состава без консервантов. Массовая доля жира в сухом веществе 60%, но калорийность при этом невысока – в 100 граммах всего 217,5 кКал. Срок годности продукта – 90 дней, а хранить его рекомендуют при температуре от + 2 до + 6 градусов С.