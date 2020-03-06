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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» РАСШИРИЛА СЕРИЮ ТВОРОЖНЫХ «ВОЗДУШНЫХ» СЫРОВ
11:37 09.03.2020

Компания «Савушкин продукт» расширила серию творожных «Воздушных» сыров оригинальным вкусом «Хрен».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, творожный аэрированный сыр «Воздушный» традиционно сделан из свежего молока и сливок, имеет очень нежный и натуральный сливочный вкус с тонкой ноткой острого хрена.

Нежная, кремовая, воздушная консистенция легко намазывается на хлеб, а хрен повышает аппетит, улучшает пищеварение и активизирует обмен веществ, являясь идеальным, легким вариантом дневного перекуса или пикантной добавкой к мясу. Новый продукт станет отличной альтернативой чистому хрену, который обычно подают к пасхальному столу.

Белорусский производитель по традиции придерживается натурального состава без консервантов. Массовая доля жира в сухом веществе 60%, но калорийность при этом невысока – в 100 граммах всего 217,5 кКал. Срок годности продукта – 90 дней, а хранить его рекомендуют при температуре от + 2 до + 6 градусов С.
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