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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНУ СЕМЬЮ В 2019 ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ 1294,2 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
10:32 09.03.2020

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минской области в 2019 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1294,2 рубля в месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главное статистическое управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1224,5 рубля в месяц, из которых 871,6 рубля (71,2%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,9%, на покупку непродовольственных товаров – 32,9%, на оплату услуг – 23,2%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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