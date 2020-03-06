Первая партия закупленной через трейдеров по цене без премии российской нефти 7 марта начала поступать на ОАО «Нафтан», сообщает gazeta.naftan.by.

«Все происходит четко благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно – отрегулировано взаимодействие с таможенными органами», - отметил генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.

По его словам, все идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.

Как сообщалось ранее, Беларусь закупила на март через трейдеров по цене без премии два танкера российской нефти с перевалкой в порту Клайпеды, которая будет поставляться в Беларусь по железной дороге. Объем поставок составляет 160 тыс. тонн. Первый из двух танкеров прибыл в литовский порт 4 марта, где началась его разгрузка.