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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНОЙ СОСТАВ НЕФТИ ПРИБЫЛ НА «НАФТАН»
09:50 09.03.2020
Первая партия закупленной через трейдеров по цене без премии российской нефти 7 марта начала поступать на ОАО «Нафтан», сообщает gazeta.naftan.by.
«Все происходит четко благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно – отрегулировано взаимодействие с таможенными органами», - отметил генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.
По его словам, все идет в штатном режиме. Для «Нафтана» это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.
Как сообщалось ранее, Беларусь закупила на март через трейдеров по цене без премии два танкера российской нефти с перевалкой в порту Клайпеды, которая будет поставляться в Беларусь по железной дороге. Объем поставок составляет 160 тыс. тонн. Первый из двух танкеров прибыл в литовский порт 4 марта, где началась его разгрузка.
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