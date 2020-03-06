В Беларуси в 2019 году произведено 7394,4 тыс. тонн молока, что на 0,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает Национальный статкомитет, яиц получено 3514,3 млн. штук, или на 4,5% больше к уровню 2018 года.

На 1 января 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) насчитывалось 4,3 млн. голов крупного рогатого скота, 2,9 млн. голов свиней, 53 млн. голов птицы.

Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2019 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1724,8 тыс. тонн (99,8% к уровню 2018 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (40,6%). При этом в структуре реализации ее доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1 процентный пункт. Крупного рогатого скота реализовано 31,8% от общего объема реализации (в 2018 году – 31,4%), свиней – 27,4% (28,7%). Всего за 2019 год реализовано 699,5 тыс. тонн птицы (102,1% к уровню 2018 года), 548,4 тыс. тонн крупного рогатого скота (101,1%), 471,9 тыс. тонн свиней (95,3%).