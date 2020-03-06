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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ КОНЦЕРНА "БЕЛНЕФТЕХИМ" ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОСТАВКАХ 6 МЛН ТОНН НЕФТИ
09:17 09.03.2020
Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Александр Лукашенко заявил 7 марта на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и заместителем премьер-министра Юрием Назаровым.
"Тема разговора, как вам известно, прежняя - поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 млн т", - добавил он.
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