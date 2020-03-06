Х Республиканская специализированная строительная выставка «Дом. Дача. Дизайн» 12-14 марта пройдет в Могилеве (ул.30 лет Победы, 1А, спортивный комплекс «Олимпиец»).

Как сообщает Могилевское отделение БелТПП, которое выступает организатором экспозиции, выставка представит насыщенную деловую программу и дискуссии по поиску эффективных решений для развития строительной отрасли.

Планируется, что мероприятие посетят более 5 тыс. специалистов из всех регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья с целью формирования новых контактов и возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, а также обсуждения проблемных вопросов в строительной отрасли.

Предприятия-участники выставки смогут принять участие в переговорах с представителями проектных и строительных организаций, ведущими специалистами строительной индустрии Беларуси. По предварительным заявкам организаторы могут подготовить встречи и переговоры с бизнесменами Могилевской области, органами управления, посещения и встречи на ведущих предприятиях страны.