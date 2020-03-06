|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ДОМ. ДАЧА. ДИЗАЙН» СОСТОИТСЯ В МОГИЛЕВЕ 12-14 МАРТА
18:03 06.03.2020
Х Республиканская специализированная строительная выставка «Дом. Дача. Дизайн» 12-14 марта пройдет в Могилеве (ул.30 лет Победы, 1А, спортивный комплекс «Олимпиец»).
Как сообщает Могилевское отделение БелТПП, которое выступает организатором экспозиции, выставка представит насыщенную деловую программу и дискуссии по поиску эффективных решений для развития строительной отрасли.
Планируется, что мероприятие посетят более 5 тыс. специалистов из всех регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья с целью формирования новых контактов и возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, а также обсуждения проблемных вопросов в строительной отрасли.
Предприятия-участники выставки смогут принять участие в переговорах с представителями проектных и строительных организаций, ведущими специалистами строительной индустрии Беларуси. По предварительным заявкам организаторы могут подготовить встречи и переговоры с бизнесменами Могилевской области, органами управления, посещения и встречи на ведущих предприятиях страны.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 06.03.2020
Курсы в банках
на 06.03.2020
Конвертация в банках
на 06.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте