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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ ПРИМЕНЯЮЩИХ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛИ 19,2 МЛН РУБЛЕЙ
17:02 06.03.2020

На 1 февраля 2020 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 19,2 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 115,6%, или больше на 2,6 млн. рублей.

За январь 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 19688 плательщиков, что на 1738 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5753 и индивидуальных предпринимателей - 13935.

Удельный вес организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,1%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 61,1%.
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