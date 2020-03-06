Не во всех учреждениях бюджетной сферы Могилевской области обеспечено недопущение снижения размеров начисленной заработной платы работникам при введении с 2020 года новых условий оплаты труда. Это показал проведенный Комитетом госконтроля Могилевской области мониторинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, выявлено снижение начисленной заработной платы за январь текущего года в сравнении с декабрем 2019 года у 59 работников трех учреждений образования и одного спорта на общую сумму свыше 2,2 тыс. рублей. Обнаруженные недоплаты в основном связаны с неверной трактовкой норм законодательства и ошибками при установлении размеров отдельных видов надбавок.

По результатам контроля учреждениями в оперативном порядке проведены доначисления и выплаты зарплаты работникам.