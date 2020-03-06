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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ЭФФЕКТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОШЕЛ В МОГИЛЕВЕ
16:06 06.03.2020
Семинар «Эффективный маркетинг для экспортеров» прошел в Могилеве.
Мероприятие инициировало «Могилевское агентство регионального развития» в рамках проекта «Школа экспортера».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, цель семинара - повышение уровня необходимых для осуществления экспортной деятельности компетенций у специалистов внешнеэкономических подразделений предприятий Могилевской области. В семинаре приняли участие как представители крупных предприятий области, так и средний и малый бизнес.
Начальник управления маркетинговой информации Национального центра маркетинга Ксения Стасевич выступила перед участниками семинара на тему маркетинговых исследований и анализа информации. В рамках выступления были освещены вопросы методологии проведения маркетинговых исследований, на практических примерах рассмотрены особенности изучения экспортных рынков и поиска деловых партнеров в зарубежных странах.
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