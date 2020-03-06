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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛОГОЙСКОМ ЛЕСХОЗЕ ЗАПУСТИЛИ ТУРЕЦКУЮ ЛИНИЮ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
15:33 06.03.2020
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в новом цеху будет перерабатываться более 43 тыс. м3 круглой древесины хвойных и лиственных пород в год. Уже сейчас на линии работают в две смены по 12 часов, в каждой - по 4 человека.
За сутки эта установка способна перерабатывать 120 м3 круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород и получать 40 м3 пиломатериалов. Годовой объем производства пиломатериалов – 11,5 тыс.м3. От всего объема полученных пиломатериалов на экспорт планируется поставлять 80%. При этом преимуществом данной линии является возможность переработки древесины лиственных пород.
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