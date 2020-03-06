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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МИНСКА РАБОТНИКАМ ОАО ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ И ГОСПОСОБИЕ
14:59 06.03.2020

В прокуратуру Октябрьского района Минска в январе 2020 года поступило коллективное обращение работников ОАО о нарушении нанимателем сроков выплаты заработной платы за декабрь 2019 года и ежемесячных государственных пособий за январь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверки установлено, что на 7 февраля 2020 года задолженность по заработной плате ОАО перед работниками предприятия составляла почти 56 тыс. рублей, по ежемесячным государственным пособиям – более 7,4 тыс. рублей.

По приказу руководителя предприятия заработная плата в ОАО выплачивается не позднее 30 (31), (28 (29) февраля) числа месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем в указанные сроки работникам их труд не оплатили, ежемесячное государственное пособие в необходимых случаях не выплатили.

Исходя из допущенных нарушений трудовых прав граждан, прокуратура Октябрьского района Минска вынесла руководителю ОАО предписание, в котором потребовала незамедлительно выплатить работникам предприятия заработную плату за декабрь 2019 года и ежемесячное государственное пособие за январь 2020 года.

Акт надзора исполнен в полном объеме: права работников организации на вознаграждение за труд восстановлены.

В связи с несоблюдением сроков выплаты заработной платы постановлением суда Октябрьского района Минска ОАО также привлечено к ответственности по ч.1 ст.9.19 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно ст.73 Трудового кодекса, выплата заработной платы производится регулярно в дни, определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц, если иная периодичность не определена контрактом.

На основании п.9 ст.21 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» такие пособия за текущий месяц выплачиваются в дни, установленные для выплаты заработной платы.
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