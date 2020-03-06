400 участниц прошли бесплатное обучение бизнес-навыкам на фестивале "Я Сама Фест", который прошел в Минске 4 марта.

Мероприятие завершило 4-месячную образовательную программу "Я сама", во время которой были проведены бесплатные бизнес-школы для женщин в пяти городах Беларуси.

На фестивале одновременно работали три площадки с лекциями, мастер-классами, нетворкинг-сессиями, индивидуальными консультациями узких специалистов и даже мини-хакатоном. По словам организаторов, на фестивале постарались удовлетворить запросы и потребности совершенно разных участниц, независимо от того, есть ли у них уже опыт в бизнесе или они только планируют открыть свое дело.

Программу и список экспертов "Я Сама Фест" сформировали после анализа анкет участниц проведенных бизнес-школ, где женщинам предлагали рассказать, какие темы для них интересны и важны. Как оказалось, наиболее востребованными оказались вопросы мотивации и вдохновения на запуск своего дела. Это подтверждают и результаты исследования, проведенного в прошлом году ПРООН совместно с группой по применению поведенческих методов. Согласно полученным данным, 7 из 10 женщин в Беларуси, желающих открыть свое дело, не делают этого. Одна из основных причин этому – неуверенность в своих силах, недостаток мотивации и стереотип, что бизнес – это мужское дело.

«В Беларуси для женщин нет каких-либо ограничений на занятие бизнесом. Наше законодательство и общественные ценности дают женщинам такие же возможности для самореализации, что и мужчинам. Основные барьеры, которые приходится преодолевать – внутренние. Это ложные убеждения и стереотипы, наличие которых мы иногда даже не осознаем до конца, – сказала руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская. – На все мероприятия программы "Я Сама" мы привлекли в качестве преподавателей успешных бизнесвумен, которые своим личным примером смогли вдохновить участниц и показать, что все возможно. На фестивале своими знаниями и опытом поделились более 30 таких экспертов из самых разных сфер бизнеса».

Помимо участия в мастер-классах и лекциях, на "Я Сама Фест" участницы смогли "прокачать" свои бизнес-проекты на хакатоне. На протяжении шести часов более 50 женщин под руководством менторов разрабатывали концепции, просчитывали необходимые инвестиции, составляли планы по продажам и продвижению, учились грамотно презентовать свои идеи. В конце обучения каждая команда смогла показать свои разработки на конкурсе и побороться за приз – курс обучения в престижной бизнес-школе.

Лучшей признали проект Елены Маршиной из Минска. Девушка является профессиональным инструктором по рукопашному бою и в дальнейшем собирается открыть первый в стране зал для занятий фитбоксом (направление, сочетающее элементы бокса, кикбоксинга, муай тай и кроссфита_.

Организатором программы поддержки женского бизнеса стал проект ПРООН и Минэкономики Беларуси "Малые города" при финансовой поддержке Российской Федерации и компании Visa. С ноября прошлого года каждый месяц проходили двухдневные семинары, где будущих и уже состоявшихся предпринимательниц обучали тонкостями ведения бизнеса. Всего в семинарах приняли участие около 350 женщин из более чем 20 городов и деревень Беларуси. Во время проведение фестиваля "Я Сама Фест" это число выросло вдвое.

Несмотря на завершение реализации программы "Я Сама", поддержка предпринимательниц в Беларуси будет продолжаться. Проект стал отличной площадкой для нетворкинга и помог объединить начинающих и опытных предпринимательниц не только в столице, но и в регионах. Так, например, в Полоцке после двухдневного обучения участницы сами решили создать в городе первый женский бизнес-клуб для обмена идеями, опытом и уже самостоятельной организацией обучения. Кроме того, проектом "Малые города" были созданы 6 новых бизнес-инкубаторов в Витебской и Могилевской областях, на базе которых регулярно проводятся семинары, конкурсы бизнес-идей и оказываются консультации на старте бизнеса.