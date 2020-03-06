При проверке соблюдения законодательства о питьевом водоснабжении прокуратура Свислочского района установила нарушения в деятельности Свислочского РУП ЖКХ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, длительное время в нерабочем состоянии находились станции обезжелезивания воды в аг.Новый Двор и г.п.Порозово, неэффективно функционировала такая станция в самом районном центре.

Как оказалось, жители этих населенных пунктов получали питьевую воду плохого качества: показатели содержания железа и мутности воды значительно превышали допустимые нормативы.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор Свислочского района вынес предписание руководителю Свислочского РУП ЖКХ.

По результатам рассмотрения акта надзора снабжающая организация наладила эффективную работу станции обезжелезивания воды в Свислочи, приняла меры к ремонту станций в аг.Новый Двор и г.п.Порозово.

Вопрос обеспечения потребителей качественной питьевой водой прокуратура района взяла на контроль.