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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВЛЕН В ПРЕДМЕТНЫХ РЕЙТИНГАХ QS
13:17 06.03.2020
БГУ единственный университет из Беларуси представлен в предметных рейтингах QS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, обновленные списки Quacquarelli Symonds (QS) опубликованы ночью 4 марта по 48 различным научным направлениям.
БГУ традиционно вошел в предметный рейтинг «Физика и астрономия» и занял место в группе 551-600 среди почти 30 тысяч существующих вузов. Предметные рейтинги разработаны для помощи студентам в выборе университетов по интересующим направлениям. В зависимости от специфики категории количество ранжированных университетов варьируется от 50 до 600 лучших вузов.
В основу методики QS положено четыре критерия. Это репутация учреждения по результатам опроса международных академических экспертов и работодателей, среднее количество цитирования научных публикаций за пятилетний период и индекс Хирша вуза в данной научной области. При этом методика не учитывает публикации, подготовленные большими коллаборациями, участником которых является и БГУ. Несмотря на это условие, белорусский вуз входит в список элитарных университетов мира в области физики и астрономии.
Возглавил предметный рейтинг QS «Физика и астрономия» Массачусетский институт технологий. Из стран-соседей в этой категории представлены 17 российских университетов, среди которых МГУ им. М.В. Ломоносова (33 место), Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Новосибирский государственный университет (51–100), а также Вильнюсский университет (251–300), Национальный Киевский университет им. Т. Шевченко (401–450), Университет Тарту (451–500) и семь польских вузов во главе с Варшавским университетом (151–200).
Всего в итоговой таблице рейтинга по всем направлениям показаны 1386 университетов из 4983 подавших заявки.
Отметим, БГУ присутствует в предметном рейтинге QS по «Физике и астрономии» в третий раз. Кроме QS, БГУ представлен в шести предметных рейтингах других агентств: Шанхайском по физике (GRAS Physics) с позицией 401+, Times Higher Education по «Инженерным наукам и технологиям» (601+) и «Физическим наукам» (801+), U.S. News по физике (129) и по химии (553), URAP по физическим наукам (762). Также БГУ участвует в 11 глобальных рейтингах университетов мира, в том числе в QS, занимая 351 место, а в U.S. News – 346.
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