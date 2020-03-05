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ЭКОНОМИКА РБ


РЯД СТОЛИЧНЫХ МАГАЗИНОВ ОБЪЯВИЛ СКИДКИ К 8 МАРТА
12:49 06.03.2020

Ряд столичных магазинов объявил праздничные скидки к 8 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, в ОАО «ЦУМ Минск» 6, 7 и 8 марта непродовольственные товары будут продаваться со скидкой до 30%, продовольственные товары – со скидкой 5%.

В ГУМе 6-8 марта непродовольственные товары можно будет купитьдешевле на 33%.

ТКУП «Универмаг «Беларусь» 6-8 марта предлагает подарки для женщин со скидкой 35%. Кроме того, действует скидка 10% на продовольственные товары и 30% — на мужской и детский ассортимент.

В «ТД «На Немиге» с 6 по 8 марта на непродовольственные товары скидка до 35%.

УП «Кирмаш» 6-8 марта продает непродовольственные товары дешевле на 30%.

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленсая, 131, ул. М. Богдановича, 78 и ул. Мясникова, 35) предлагает приобрести товары 6 марта со скидкой скидка 20%, 7 марта – со скидкой 25%.

В ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) товары 6-8 марта обойдутся дешевле на 20%.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) с пятницы по воскресенье на весь ассортимент предлагает скидку 30%.

В «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) в пятницу на все товары скидка 25%.

Дешевле на 15% будут товары 6-8 марта в ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32).

Скидка 10% ожидается 6 марта в ООО «Детский мир» на Логойском тракте, 25/1.
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