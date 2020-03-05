|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ 8 МАРТА ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРОЮТ
12:15 06.03.2020
В связи с проведением легкоатлетического соревнования 8 марта 2020 года в Минске будет временно перекрыто движение на отдельных участках проспекта Независимости. Соответствующее решение № 614 принял 27 февраля 2019 года Мингорисполком.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, движение транспорта будет перекрыто по проспекту Независимости с 07:00 до 15:00 на участке от улицы Московской до улицы Свердлова и с 11:30 до 14:00 - от улицы Свердлова до улицы Козлова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2020
Курсы в банках
на 06.03.2020
Конвертация в банках
на 06.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте