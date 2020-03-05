В связи с проведением легкоатлетического соревнования 8 марта 2020 года в Минске будет временно перекрыто движение на отдельных участках проспекта Независимости. Соответствующее решение № 614 принял 27 февраля 2019 года Мингорисполком.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, движение транспорта будет перекрыто по проспекту Независимости с 07:00 до 15:00 на участке от улицы Московской до улицы Свердлова и с 11:30 до 14:00 - от улицы Свердлова до улицы Козлова.