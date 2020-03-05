Начальники структурных подразделений центрального аппарата Госкомвоенпрома, руководители предприятий, входящих в систему комитета, их заместители по развитию, экономике и финансам, главные инженеры, а также кадровый резерв, ответственные за разработку стратегии развития организаций, с 5 марта приступили к корпоративному обучению по программе профессиональной переподготовки в области бизнес-стратегии и стратегического менеджмента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, первая группа из 27 человек будет проходить обучение на протяжении 7 месяцев в очной и дистанционной форме. Они получат полный комплекс знаний в области бизнесстратегии и стратегического менеджмента, разработки эффективной стратегии развития промышленного предприятия на местном и глобальном рынках.

Обучение проводят одни из лучших экспертов-практиков и бизнес-консультантов в России и Восточной Европе в области бизнес-стратегии, стратегического менеджмента, развития управленческих навыков, лидерства и продаж.

Обучение продлится до 11 сентября 2020 года. После успешной защиты выпускных проектов слушатели получат диплом EMAS установленного образца о профессиональной переподготовке в области стратегического менеджмента.

Организация обучающей программы стала возможна благодаря плодотворному сотрудничеству Госкомвоеенпрома с EMAS (Российская Федерация), в том числе в ходе успешного проведения образовательного модуля «Сессия стратегического менеджмента» от бизнес-школы EMAS по программе Executive в рамках прошедшей в Беларуси ярмарки инновационных идей SMART PATENT 2019 и Форума INMAX.

Стоит отметить, что одним из важнейших мероприятий Госкомвоенпрома в 2020 году является завершение формирования и принятие Стратегии развития оборонного сектора экономики и Госкомвоенпрома до 2030 года, которая в корне отличается от ранее разрабатываемых в комитете долгосрочных планирующих документов.

Добиться улучшения результативности работы при формировании стратегии развития организации и оборонно-промышленной отрасли экономики в целом в Госкомвоенпроме видят в приведении системы управленческих решений в соответствие с мировыми тенденциями.

Альтернативы такому подходу в условиях глобализации, жесткой конкуренции, сырьевых и энергетических ограничений, стремительного развития новых технологий, борьбы за рынки сбыта и других рисков – просто не существует.

Успех в условиях рыночной экономики базируются на учете и скрупулезном анализе множества влияющих внутренних и внешних факторов и выборе взвешенных, всесторонне обоснованных оптимальных решений. Поэтому акцент делается, в том числе и на подготовке новых кадров – высших руководителей организаций – через международные бизнес-программы.