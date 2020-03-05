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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ТЕКСТИЛЬТОРГ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
11:04 06.03.2020
Концерн «Беллегпром» определил оператора, который будет заниматься реализацией марлевых медицинских масок на внутреннем рынке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, реализацией медицинских масок в том числе в аптечные торговые сети негосударственной формы собственности будет ОАО «Текстильторг» (Минск, ул. Платонова, 10).
По вопросам заключения договоров на изготовление медицинских масок, организации поставок необходимо обращаться к оператору по телефонам: (+375-17) 292-20-44, 292-99-76, 292-22-54, 292-85-38; (+375-29) 367-92-64, 613-76-74.
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