Концерн «Беллегпром» определил оператора, который будет заниматься реализацией марлевых медицинских масок на внутреннем рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, реализацией медицинских масок в том числе в аптечные торговые сети негосударственной формы собственности будет ОАО «Текстильторг» (Минск, ул. Платонова, 10).

По вопросам заключения договоров на изготовление медицинских масок, организации поставок необходимо обращаться к оператору по телефонам: (+375-17) 292-20-44, 292-99-76, 292-22-54, 292-85-38; (+375-29) 367-92-64, 613-76-74.