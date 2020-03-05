Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в балансе котельно-печного топлива в Гомельской области по итогам 2019 года составила 13,7%, тогда как еще три года назад данный показатель был менее 7,5%. Об этом сообщил заместитель начальника производственно-технического отдела Гомельского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Алексей Дух.

По его словам, на 2020 год стоит еще более амбициозная задача – достичь рубежа в 16,4%.

Большим подспорьем стало строительство и ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ на местных видах топлива электрической мощностью 70МВт на новом заводе беленой целлюлозы в г. Светлогорске. Акт ввода данного объекта был подписан совсем недавно – в январе текущего года, однако сам энергоисточник уже работает с конца 2018 года. Всего с момента запуска мини-ТЭЦ выработано более 200 млн. кВтч электрической энергии и более 1 млн. Гкал. С учетом выхода завода на проектные мощности ежегодная выработка составит порядка 500 млн. кВтч электроэнергии и 1,2 млн. Гкал тепла.

Еще одним из ключевых направлений увеличения использования ВИЭ в Гомельской области является использование солнечной энергии. Мощность фотоэлектрических станций выросла с 3,95 МВт на начало 2016 года до 96,3 МВт на конец 2019 года. Производство электрической энергии от ФЭС по итогам прошлого года составило без малого 120 млн. кВтч. Наиболее крупная ФЭС (55,2МВт) расположена в Речицком районе и принадлежит РУП «ПО «Белоруснефть».

Немаловажным направлением увеличения использования ВИЭ является строительство (реконструкция) энергоисточников в жилищно-коммунальном хозяйстве с внедрением котельного оборудования, работающего на местных видах топлива. С 2016 года, в том числе в рамках реализации государственной программы «Энергосбережение», в области введено в эксплуатацию 18 таких объектов, суммарной тепловой мощностью 51,2 МВт. В г. Калинковичи в 2018 году за счет средств Всемирного банка на коммунальной котельной введена в эксплуатацию мини-ТЭЦ на топливной щепе электрической мощностью 1,39МВт с ежегодной выработкой электроэнергии более 6,5млн. кВтч.

Всего по итогам прошлого года на возобновляемых источниках энергии в Гомельской области выработано около 300 млн.кВтч электрической энергии, в т.ч. 181 млн. кВтч - на мини-ТЭЦ, работающих на биомассе (биогаз, древесное топливо), и 119 млн. кВтч – на фотоэлектрических станциях. В целом это составляет 8,3% от общего объема выработанной на территории области электроэнергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в ближайшей перспективе значится строительство (реконструкция) в жилищно-коммунальном хозяйстве области с использованием средств международных финансовых организаций еще 10 энергоисточников с установкой котельного оборудования, работающего на местных ТЭР, суммарной тепловой мощностью 55МВт.

В Добруше на конец текущего года запланирован ввод в эксплуатацию мини-ТЭЦ электрической мощностью 15МВт, работающей на местных ТЭР, на новом заводе мелованного картона.