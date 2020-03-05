Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в ходе поездки 5 марта в Витебскую область ознакомился с реализацией инвестиционного проекта по строительству в Миорах завода по производству металлического листа и белой жести.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, главной целью поездки было найти решения по проблемным вопросам, сдерживающим окончание проекта, чтобы завершить работы по запуску завода в ближайшие месяцы.

Металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести строится более четырех лет.

Строительство завода в Миорах – значимый для республики инвестпроект (объем инвестиций составляет почти 400 млн. евро) в первую очередь в плане импортозамещения.

Ежегодно в Беларусь ввозится белая жесть и готовая тара из нее на сумму около 35 млн. долларов (консервные банки, емкости и крышки, которые массово используются в отечественной пищевой промышленности, тара для лакокрасочных и химических материалов). Производство этой продукции в Миорах, причем по конкурентной цене, позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и развивать экспорт.

«Завод в Миорах можно смело отнести к таким проектам. Аналогов ему, насколько я знаю, нет на постсоветском пространстве, – отметил глава контрольного ведомства. – Уже поданы заявки на 800 тыс. т металла».

Он сделал акцент на инновационности проекта: речь идет о создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции – белой жести толщиной от 0,1 мм.

«Фактически мы закроем потребность внутреннего рынка в белой жести и изделиях из нее, которые пока завозятся из-за границы. И это экспортно ориентированный проект: 80% продукции будет поставляться на зарубежные рынки», – подчеркнул Леонид Анфимов.

Руководитель контрольного ведомства проанализировал причины задержки реализации инвестпроекта: из-за параллельного проектирования и составления бизнес-плана приходилось вносить корректировки. Инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой и на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось (почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок).

«Инвесторы не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, – пояснил председатель КГК. – Также возник вопрос с финансированием: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом. Повлиял и субъективный фактор – отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в республике. Наслоение всех факторов привело к тому, что проект пока не реализован».

На данном этапе общестроительные работы по первому этапу проекта завершены, идет наладка оборудования. Уже решен вопрос с кредитованием. Поэтому ожидается, что в мае будет проведен пробный пуск первой очереди производства объемом 150 тыс. т белой жести. К концу года планируется запустить предприятие на предпроектную мощность, а потом постепенно выходить на запланированные 240 тыс. т.

После начала деятельности предприятие станет градообразующим для района. На всем комплексе предполагается создать более 600 рабочих мест. Уже сейчас в штате завода по выпуску металлического листа и белой жести насчитывается 350 человек со средней заработной платой около 1,4 тыс. рублей. В том числе это привлеченные профильные специалисты, которым требуется постоянное жилье. Инвестор построил для работников 6 жилых домов на 48 квартир, начато строительство 40-квартирного дома.