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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 4,7%
09:36 06.03.2020

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили 8 804,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в управление информации и общественных связей Нацбанка, за февраль 2020 года золотовалютные резервы снизились на 4,7%, или на 438,2 млн долларов США, после снижения в январе на 150,4 млн долларов США (на 1,6%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 383,5 млн долларов США, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - пояснил регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, приток средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.
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