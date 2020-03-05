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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ СЕМЬЯ В 2019 ГОДУ ИМЕЛА В РАСПОРЯЖЕНИИ 1357,5 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
09:30 06.03.2020
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2019 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1357,5 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1459,8 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1089,5 рубля в месяц.
Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1290,3 рубля в месяц, из которых 966,5 рубля (74,9%) приходится на потребительские расходы2).
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров – 32,8%, на оплату услуг – 25,7%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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