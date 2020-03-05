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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМАГРОЛИЗИНГ И БЕЛАЗ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:16 06.03.2020

ОАО «Промагролизинг» и ОАО «БЕЛАЗ» -управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в феврале 2020 года подписали меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Промагролизинг», подписанный документ предполагает установление тесных партнерских отношений между компаниями, на основе которых будет обеспечиваться продвижение товаров и услуг ОАО «Промагролизинг» и ОАО «БЕЛАЗ» на национальный и международные рынки, развитие взаимодействия и реализациям совместных проектов на взаимовыгодной и равноправной основе, а также свободный обмен информацией и опытом.

Кроме того, заключена договоренность о рекламно-информационной поддержке деятельности друг друга.

«Меморандум между ОАО «Промагролизинг» и ОАО «БЕЛАЗ» будет способствовать долгосрочному развитию бизнеса обеих компаний на основе совершенствования организационных, финансово-экономических, материально-технических и правовых аспектов их деятельности. Подписанное соглашение - важный шаг, который позволит сделать взаимодействие компаний более эффективным и добиться новых успехов на внутреннем и международных рынках», - отметили в пресс-службе.

ОАО «Промагролизинг» образовано 6 февраля 2001 г. для реализации проектов по переоснащению сельского хозяйства современной техникой.
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