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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД: ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ УВЕЛИЧИЛСЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА НА 5,9%
18:00 05.03.2020
За 2 месяца 2020 года, по предварительным данным, Белорусской железной дорогой перевезено порядка 10,5 млн пассажиров, 102,1% к аналогичному периоду 2019 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в международном сообщении перевезено почти 500 тысяч пассажиров, что на 5,9% больше аналогичного периода прошлого года. Объем перевозок в межрегиональном и региональном сообщении экономкласса возрос на 2,6%, составиив около 1,5 млн и 8 млн пассажиров соответственно.
В январе-феврале 2020 года пассажирооборот возрос на 2,9% до более 857 млн пасс-км.
По предварительным данным, за февраль БЖД перевезено более 5 млн пассажиров, что составило 103% к февралю 2019 года. В региональном сообщении экономкласса объем перевозок составил около 4 млн пассажиров (или 104% к аналогичному периоду 2019 года), в межрегиональном – более 723 тыс. пассажиров (или 102,3% к аналогичному периоду 2019 года), в международном сообщении перевезено около 240 тыс. пассажиров, или на 2,6% больше уровня февраля 2019 года.
В феврале 2020 года пассажирооборот возрос на 2,7% по сравнению с февралем 2019 года и составил почти 418 млн пасс-км.
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