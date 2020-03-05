За 2 месяца 2020 года, по предварительным данным, Белорусской железной дорогой перевезено порядка 10,5 млн пассажиров, 102,1% к аналогичному периоду 2019 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в международном сообщении перевезено почти 500 тысяч пассажиров, что на 5,9% больше аналогичного периода прошлого года. Объем перевозок в межрегиональном и региональном сообщении экономкласса возрос на 2,6%, составиив около 1,5 млн и 8 млн пассажиров соответственно.

В январе-феврале 2020 года пассажирооборот возрос на 2,9% до более 857 млн пасс-км.

По предварительным данным, за февраль БЖД перевезено более 5 млн пассажиров, что составило 103% к февралю 2019 года. В региональном сообщении экономкласса объем перевозок составил около 4 млн пассажиров (или 104% к аналогичному периоду 2019 года), в межрегиональном – более 723 тыс. пассажиров (или 102,3% к аналогичному периоду 2019 года), в международном сообщении перевезено около 240 тыс. пассажиров, или на 2,6% больше уровня февраля 2019 года.

В феврале 2020 года пассажирооборот возрос на 2,7% по сравнению с февралем 2019 года и составил почти 418 млн пасс-км.