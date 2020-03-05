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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «СТУДЕНТ БГУ НА НЕДЕЛЮ» СТАРТОВАЛ В УНИВЕРСИТЕТЕ
17:49 05.03.2020
Новый сезон проекта «Студент БГУ на неделю» стартовал в университете.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, целью акции является популяризация образовательной деятельности вуза, его специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.
Принять участие в проекте могут все желающие учащиеся 10-11 классов республиканских школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получать высшее образование. Для этого необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо с аргументацией на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю».
Учебная неделя в ведущем университете страны совпадает с весенними каникулами школьников с 30 марта по 3 апреля. В эти дни свои двери для старшеклассников откроют 17 факультетов вуза. Впервые в акции принимают участие юридический факультет и Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла БГУ.
В течение пяти дней старшеклассники будут посещать лекции и выполнять практические задания на равных со студентами разных курсов и специальностей. Абитуриенты также смогут познакомиться с администрацией университета и задать вопросы представителям приемной комиссии вуза. Кроме того, в программу включены внеучебные мероприятия и посещение филиалов кафедр и профильных производств.
Напомним, что проект реализуется с 2016 года и не имеет аналогов ни в одном университете страны по количеству охватываемых факультетов и привлекаемых абитуриентов. Его участниками стали более 600 старшеклассников, большинство из которых в настоящее время являются студентами БГУ.
Заявки принимаются до 9 марта включительно.
Организатором акции выступают управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.
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