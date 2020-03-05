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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ХАРВЕСТЕРЫ АМКОДОР 2561 СОШЛИ С КОНВЕЙЕРА ЗАВОДА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
17:39 05.03.2020
С конвейера завода ООО «Амкодор-Онего» (Петрозаводск, РФ) сошли первые харвестеры АМКОДОР 2561, предназначенные для проведения рубок главного пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», новые машины, как и форвардеры производства этого предприятия, получили российскую прописку в рамках исполнения специального инвестиционного контракта, подписанного в июне 2019 года между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Республики Карелия и ООО «Амкодор-Онего».
На всю производственную линейку ООО «Амкодор-Онего» (харвестеры АМКОДОР 2561 и форвардеры АМКОДОР 2662-01 и 2682-01) на территории Российской Федерации действуют льготные программы приобретения при поддержке Минпромторга РФ: льготная программа лизинга (скидка 10-15%) в рамках постановления № 518 и льготная программа поставки техники потребителю (скидка 10%) в рамках постановления №547.
Вся производимая ООО «Амкодор-Онего» линейка лесозаготовительной техники имеется в наличии на складе и готова в любое время быть отгружена потребителю.
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