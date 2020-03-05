С конвейера завода ООО «Амкодор-Онего» (Петрозаводск, РФ) сошли первые харвестеры АМКОДОР 2561, предназначенные для проведения рубок главного пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», новые машины, как и форвардеры производства этого предприятия, получили российскую прописку в рамках исполнения специального инвестиционного контракта, подписанного в июне 2019 года между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Правительством Республики Карелия и ООО «Амкодор-Онего».

На всю производственную линейку ООО «Амкодор-Онего» (харвестеры АМКОДОР 2561 и форвардеры АМКОДОР 2662-01 и 2682-01) на территории Российской Федерации действуют льготные программы приобретения при поддержке Минпромторга РФ: льготная программа лизинга (скидка 10-15%) в рамках постановления № 518 и льготная программа поставки техники потребителю (скидка 10%) в рамках постановления №547.

Вся производимая ООО «Амкодор-Онего» линейка лесозаготовительной техники имеется в наличии на складе и готова в любое время быть отгружена потребителю.