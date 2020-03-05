У «Белоруснефти» появился новый бренд для сети электрозарядных станций.

Как пишет портал neft.by, теперь ЭЗС компании объединяет общий бренд – Malanka. Название символизирует энергию, которая приводит в движение электромобили, а также скорость и технологичность.

Сеть ЭЗС «Белоруснефти» сегодня – это 251 станция на примерно 360 электромобилей. Таким образом, на каждый электрокар приходится 1,4 станции.

Сегодня зарядные станции «Белоруснефти» способны обслуживать до 9 тысяч электромобилей. Сеть ЭЗС включает в себя два типа станций: с быстрой и экспресс-зарядкой. А расположены они так, чтобы электромобилисты могли комфортно передвигаться по стране. На трассах – на оптимальном расстоянии друг от друга. В городах – на парковках рядом с бизнес-центрами, спортивными и культурными объектами.

В Беларуси работают станции типа Mode 3 и Mode 4. Первых 121, вторых – 130.

На станциях типа Mode 3 электромобилю для зарядки достаточно 6-8 часов. На быстрых, Mode 4, аккумулятор большинства современных электромобилей можно зарядить на то же расстояние менее, чем за час. Как правило, на таких станциях за 15-20 минут электромобиль наберет до 80% энергии и еще за столько же времени восполнит оставшиеся 20%. Такая пропорция обусловлена физико-химическими процессами внутри батареи и необходима для продления ее срока службы.

К 2022 году под брендом Malanka будет запущено уже 639 зарядных станций, которые позволят пополнить запас хода на 32–35 километров всего за 7 мин.

Электротранспорт постепенно завоевывает рынок. Беларусь не станет исключением. Особенно после предполагаемой отмены таможенной пошлины. Дело в том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержала проект решения об установлении нулевой ставки таможенной пошлины. Окончательное решение будет принято на заседании Совета ЕЭК. Но уже владельцы электрокаров освобождены от уплаты дорожного сбора. Кроме того, электрокар дешевле в обслуживании. Ведь движущихся частей в двигателе электромобиля 14, у бензинового «конкурента» более 200. По словам экспертов, к 2030 году в нашей стране будет до 300 тысяч электромобилей.