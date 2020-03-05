В Дзержинском районе Минской области 4 марта 2020 года состоялся семинар на тему «Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы», организованный Министерством экономики при поддержке Минского облисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, целью семинара стало обсуждение подходов к региональному развитию в следующей пятилетке, выработка предложений по системе программных и прогнозных документов, индикаторов развития для регионов, практических решений по обеспечению регионального развития, исходя из специализации и потенциала отдельных территорий.

"Сегодня каждый район имеет свою специализацию, производственный, природный, сырьевой, трудовой потенциал, компетенции. Все это в совокупности является конкурентными преимуществами. Наша задача - использовать эти преимущества как локомотив роста, чтобы на их основе сформировать бизнес-модели развития территорий. Каждый район должен иметь свое лицо, бизнес-модель, программу развития на основе конкурентных преимуществ, которые нам нужно определить исходя из специализации, потенциала и компетенций", - сказал Александр Червяков журналистам перед началом семинара.

Открывая семинар, министр экономики назвал его площадкой возможностей, где можно высказать свое видение, как должны развиваться территории в следующей пятилетке, определить проблемы и совместным мозговым штурмом найти пути их решения.

В рамках семинара Министерство экономики и Научно-исследовательский институт экономики представили общий подход к региональному развитию на следующий пятилетний период для обсуждения с представителями региональной власти.

В семинаре приняли участие председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты Представителей Национального собрания Леонид Брич, другие представители республиканских органов государственного управления, областных, городских и районных исполнительных комитетов.