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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» БУДУТ ОТШИВАТЬ 550 ТЫСЯЧ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК В СУТКИ
17:16 05.03.2020
В целях обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководством концерна «Беллегпром» принято решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, теперь маски будут изготавливать 15 предприятий. Планируемый общий объем производства – 550 тысяч изделий в сутки.
На 5 марта заказчикам, самые крупные из которых «Белмедтехника» и «Белфармация», уже поставлено порядка 1,2 млн медицинских масок.
Маски белорусские предприятия изготавливают из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.
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