В целях обеспечения фармацевтических организаций необходимым объемом медицинских масок руководством концерна «Беллегпром» принято решение о временном перепрофилировании ряда предприятий для пошива медицинских изделий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, теперь маски будут изготавливать 15 предприятий. Планируемый общий объем производства – 550 тысяч изделий в сутки.

На 5 марта заказчикам, самые крупные из которых «Белмедтехника» и «Белфармация», уже поставлено порядка 1,2 млн медицинских масок.

Маски белорусские предприятия изготавливают из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.