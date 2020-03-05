Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 4 марта подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, меморандум подтверждает взаимные интересы сторон в области образования, формирования цифровых навыков, технологического просвещения и использования информационно-коммуникационных технологий.

В рамках меморандума стороны договорились реализовывать совместные проекты в области информационных технологий, цифровизации и в других областях. выработать и совершенствовать перечень цифровых компетенций в IT сфере, а также определить индивидуальные образовательные траектории обучающихся для развития их цифровых компетенций.

Кроме того, планируется разработка и реализация совместных образовательных программ повышения квалификации, обучающих курсов, тренингов, вебинаров и т.д., развитие системы дистанционного обучения в рамках совместной деятельности, а также взаимодействие в организации круглых столов, семинаров, конференций и т.д.