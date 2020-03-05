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ЭКОНОМИКА РБ
НЦЭУ И БГУИР БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
17:07 05.03.2020
Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 4 марта подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, меморандум подтверждает взаимные интересы сторон в области образования, формирования цифровых навыков, технологического просвещения и использования информационно-коммуникационных технологий.
В рамках меморандума стороны договорились реализовывать совместные проекты в области информационных технологий, цифровизации и в других областях. выработать и совершенствовать перечень цифровых компетенций в IT сфере, а также определить индивидуальные образовательные траектории обучающихся для развития их цифровых компетенций.
Кроме того, планируется разработка и реализация совместных образовательных программ повышения квалификации, обучающих курсов, тренингов, вебинаров и т.д., развитие системы дистанционного обучения в рамках совместной деятельности, а также взаимодействие в организации круглых столов, семинаров, конференций и т.д.
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