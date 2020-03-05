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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ УЧАСТКА ЖЛОБИН-КАЛИНКОВИЧИ ДО КОНЦА 2021 ГОДА
16:53 05.03.2020
Белорусская железная дорога (БЖД) планирует завершить инвестиционный проект по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров протяженностью 141 км до конца 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в настоящее время завершаются работы по электрификации участка Жлобин-Светлогорск-на-Березине протяженностью 36 км. В текущем году планируется открыть движение поездов на электрической тяге по данному участку.
Сейчас здесь в полном объеме установлены опоры контактной сети и ведутся работы по монтажу контактной подвески. В том числе выполнена раскатка 54 км несущего троса и 40 км контактного провода. Осуществляется строительство дежурного пункта контактной сети на станции Светлогорск-на-Березине.
Также завершается установка опор контактной сети на участке Светлогорск-на-Березине–Калинковичи-Барбаров.
За последние годы на Белорусской железной дороге протяженность электрифицированных участков увеличилась на 277 километров и составляет 1228 км, или 22,5% от общей протяженности железнодорожных линий. Электрифицированы участки Гомель-Жлобин-Осиповичи, Молодечно-Гудогай-госграница с Литвой.
К 2030 году в планах Белорусской железной дороги электрифицировать основные грузонапряженные участки железнодорожных линий, чтобы максимально использовать экономическую эффективность перевозки грузов и пассажиров на электровозной тяге.
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