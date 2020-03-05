ЭКОНОМИКА РБ

ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСНО-МОДУЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ БУДЕТ СОЗДАНО В СЭЗ «МИНСК»

16:41 05.03.2020 В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован 4-й в 2020 году резидент. Как сообщает сайт СЭЗ, компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений. Конструкции компании – это теплоемкие и экологичные модульные строения любой направленности: склады, административные здания, торговые павильоны и жилые дома. В рамках проекта планируется создать более 30 рабочих мест, продукция ориентирована на экспорт в такие страны, как Испания, Франция, США, Германия, Россия и др.