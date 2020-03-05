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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО КАРКАСНО-МОДУЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ БУДЕТ СОЗДАНО В СЭЗ «МИНСК»
16:41 05.03.2020
В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован 4-й в 2020 году резидент.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания «ВИПинжиниринг» будет реализовывать инвестиционный проект по созданию производства каркасно-модульных строений.
Конструкции компании – это теплоемкие и экологичные модульные строения любой направленности: склады, административные здания, торговые павильоны и жилые дома.
В рамках проекта планируется создать более 30 рабочих мест, продукция ориентирована на экспорт в такие страны, как Испания, Франция, США, Германия, Россия и др.
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