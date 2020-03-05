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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД СДЕЛАЛ ПЕРВУЮ КОЛЛАБОРАЦИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМ ДИЗАЙНЕРОМ
16:18 05.03.2020
Минский часовой завод продолжает традицию стильных коллабораций с людьми из мира искусства, только уже на международном уровне.
В продажу поступила новая коллекция часов Sunny days, дизайн которых создала польский иллюстратор и графический дизайнер Ола Нипсуй. Часы вышли под новым брендом Минского часового завода MWP, специально созданным для европейского рынка в прошлом году.
Ола Нипсуй — известный в Польше и за ее пределами дизайнер. Ее иллюстрации публиковались во многих польских и зарубежных журналах, книгах и учебниках. В мире искусства известна своими дизайнерскими обложками для книг и плакатами, которые побывали более чем на 150 выставках в 31 стране мира. Не раз ее работы получали признание на международных конкурсах — в копилке есть награда ежегодной британской премии для дизайнеров книжных обложек ABCD (The Academy of British Cover Design). А также серебряная медаль Нью-Йоркского общества иллюстраторов, которое считается старейшей организацией в Америке, занимающейся искусством иллюстрации.
Минский часовой завод дал полную свободу творчества для Олы, как и всегда делает при коллаборациях с людьми искусства.
"Дизайнер сама выбирала сюжеты для циферблата часов и повторила в них свой стиль, напоминающий мультипликационную графику. Когда мы увидели ее работы, сразу поняли, что именно с помощью этого стиля новая коллекция нашего европейского бренда получится яркой и узнаваемой", - отметил начальник отдела маркетинга Минского часового завода Ярослава Пименова.
В основе коллекции Sunny days лежит уже легендарный для Минского часового завода “Однострелочник”, где одна стрелка отвечает и за минуты, и за секунды. На выбор в новой коллекции представлены три варианта дизайна с различным иллюстрациями на циферблате и необычными кожаными ремешками. Внутри корпуса из латуни работает механизм 1801, который установлен в базовых моделях бренда.
Часы из новой коллекции любой желающий может заказать в интернет-магазине Минского часового завода (www.luch.by).
MWP — бренд Минского часового завода, который был создан в 2018 году для выхода на европейский рынок. Название расшифровывается как Minsk Watch Plant. В планах завода вывести бренд MWP на рынок Польши, затем Германии, Франции и США.
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