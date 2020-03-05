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ЭКОНОМИКА РБ


ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ ПОД УГРОЗОЙ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА - РСТО
15:20 05.03.2020

Республиканский Союз туристических организаций (РСТО) внимательно следит за ситуацией, которая складывается в стране и на туристическом рынке Беларуси из-за сообщений о коронавирусе.

Как сообщается на сайте РСТО, анализ ситуации говорит о том, что властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку. Туристическая отрасль страны, как и другие отрасли экономики, находятся под угрозой.

На фоне рекомендаций регулирующего органа – Министерства спорта и туризма – воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею – белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления.

РСТО обращает внимание, что в опубликованном документе министерства нет запрета, а всего лишь рекомендации, но они выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте, что усугубляет ситуацию.

Уже начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны.

«В случае аннуляций белорусские операторы и агенты поставлены перед фактом необходимости возврата денежных средств. В то же время перевозчики не остановили выполнение полетных программ и не возвращают деньги за проданные билеты. Зарубежные партнеры также не готовы возвращать средства за ранее забронированные туры и выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает», - говорится в сообщении РСТО.

В результате, белорусские турфирмы остались один на один с возникшей проблемой.

По мнению международных структур в области здравоохранения и туризма, в настоящее время большинство стран безопасно, заявление о карантине и форс-мажоре сделал только Китай.

«Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодня не может просчитать никто», - отмечает РСТО.

Не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов.

«На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки, в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России. Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов, в то же время, опасной эпидемической ситуации в нашей стране нет», - утверждают в РСТО.

Союз призывает все заинтересованные ведомства – министерства здравоохранения, спорта и туризма, иностранных дел, экономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», общественные объединения в сфере туризма – совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности.
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