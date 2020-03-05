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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАРШЕРИНГ ANYTIME ЗАРАБОТАЛ В ГОМЕЛЕ
14:44 05.03.2020

Гомель стал первым областным центром Беларуси, в котором заработал каршеринг Anytime.

Официальная презентация состоялась 5 марта. С этого же дня гомельчане могут воспользоваться автомобилями сервиса.

«Для Mikro Kapital Group, которой принадлежит бренд Anytime, Гомель является практически родным. Здесь находится основной офис компании «Микро Лизинг», которая представляет наши интересы в Беларуси. Мы проанализировали данные по площади, дорожной инфраструктуре, населению города. Все факторы позволяют позитивно оценить перспективы каршеринга в Гомеле, поэтому он стал вторым населенным пунктом в Беларуси, куда пришел Anytime. Но не последним», – отметил первый вице-президент Mikro Kapital Group Джорджо Парола.

С первого дня работы Anytime в Гомеле будут доступны 20 автомобилей Volkswagen Polo. В планах уже заложено значительное расширение сервиса.

«Мы понимаем, что 20 авто – это мало для такого большого города, поэтому на старте не сможем охватить всю территорию Гомеля. К концу 2020 года мы собираемся довести количество доступных автомобилей до 100 и, соответственно, по мере увеличения парка подключать новые зоны», – сообщил директор «Anytime Беларусь» Станислав Бетин.

По его словам, к каршерингу подключилось уже около 500 гомельчан.

Как отмечают в компании, многое будет зависеть от самих гомельчан и их запросов. В том числе появление новых моделей автомобилей и увеличение их количества. В целом емкость гомельского рынка каршеринга оценивается специалистами Anytime в 600-800 автомобилей. Именно столько авто может полностью покрыть город и обеспечить нахождение свободной машины в пятиминутном доступе.

«Для нас изучение рынка методом проб и ошибок не является табу. Наш бизнес очень живой: мы вносим изменения, учитывая мнения клиентов. Поэтому мы будем внимательно слушать гомельчан и адаптироваться под их потребности, предпочтения, чтобы создать для них актуальный сервис», – пообещал Станислав Бетин.

В Anytime в Гомеле уже выстроена вся логистическая система, набран штат водителей и операторов службы поддержки, заключены договора с партнерами в сфере технического обслуживания автомобилей.

В Гомеле будет действовать та же система тарифов, что и в Минске: базовая стоимость минуты составит 0,3 рубля. Более того, в Anytime общая база пользователей. Это означает, что, зарегистрировавшись в приложении, можно пользоваться сервисом во всех городах, где присутствует каршеринг. Согласно правилам, на арендованном автомобиле разрешено передвигаться по всей территории Беларуси с одним условием: оставить машину необходимо в зоне охвата, то есть в Минске или Гомеле.

«Появление в Гомеле каршеринга положительно скажется на инновационном развитии города, поможет решить экологические, транспортные и социальные проблемы. Речь идет не только о том, что гомельчане без личного транспорта смогут пользоваться автомобилями, но и о снижении нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру. А за счет применения в сервисе последних моделей авто и увеличения коэффициента использования автотранспортных средств улучшится экология города», – подчеркнул Станислав Грошов, руководитель Anytime по развитию каршеринга на международных рынках.

Сервис будет действовать в контакте с городскими властями.

«У нас огромный опыт в обеспечении работы городского транспорта, каршеринга. Мы обязаны интегрироваться в систему транспортного сообщения Гомеля, полностью соответствуя всем законам и стандартам. Это потребует плотного сотрудничества с администрацией города, и сейчас мы налаживаем регламенты взаимодействия», – отметил Станислав Грошов.

Международный каршеринг Anytime вышел на белорусский рынок в сентябре 2018 года: старт сервису в Минске дал итальянский бизнесмен и финансист Винченцо Трани, основатель Mikro Kapital Group. Тогда пользователям было доступно 55 автомобилей. Сейчас их более 500, а в базе активных пользователей зарегистрировано более 100 тыс. человек. И, как заверяют в компании, несмотря на развитость рынка каршеринга в Минске, ему еще есть куда расти.

Согласно внутренней статистике компании, каждым автомобилем ежедневно пользуются от 6 до 12 водителей. В Anytime предполагают, что в Гомеле структура пользования каршерингом будет похожей.

Как рассказал Станислав Грошов, среди четырех стран, в которых присутствует Anytime, в Беларуси – наиболее ответственные водители. Речь идет как о соблюдении ПДД, так и внутренних правил каршеринга, например, соблюдения чистоты в автомобиле.

Воспользоваться услугами сервиса могут лица не моложе 19 лет с водительским стажем не менее 1 года. Для этого необходимо скачать приложение и пройти процедуру регистрации (включая загрузку селфи с паспортом и водительским удостоверением). После проверки аккаунт будет верифицирован (водителя уведомят по почте и СМС-сообщением) – с этого момента можно пользоваться услугами сервиса.
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