ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 0,5 МЛН РУБЛЕЙ

13:21 05.03.2020 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес в январе составила 0,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета это составляет 0,2% удельного веса. Согласно статьи 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).