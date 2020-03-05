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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 0,5 МЛН РУБЛЕЙ
13:21 05.03.2020
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес в январе составила 0,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета это составляет 0,2% удельного веса.
Согласно статьи 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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