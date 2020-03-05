ЭКОНОМИКА РБ

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ № 370, 372, 372П ИЗМЕНЯТСЯ С 17 МАРТА

13:00 05.03.2020 Схемы движения столичных пригородных маршрутов № 370, 372, 372П изменятся. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 17 марта движения пригородных маршрутов № 370 «ДС Запад-3 - Хатежино через Дегтяревку», № 372 «ДС Запад-3 – Хатежино», № 372П «ст.м. Пушкинская - Хатежино» в районе д. Хатежино будет организовано по ул. Минской, ул. Мира в прямом и обратном направлении с выполнением нового остановочного пункта «ул. Мира».