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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 128 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ МИНСКА В 2019 ГОДУ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ГОСОБЪЕКТАМИ
11:51 05.03.2020

В 2019 году от операций с государственными объектами в бюджет Минска поступило почти 128 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскгоримущество», задание выполнено на 100,6% от плана. В том числе по результатам деятельности КУП «Минский городской центр недвижимости» (КУП «МГЦН») за январь-декабрь прошлого года в бюджет города поступило около 61 млн рублей, что составляет 107,0 % от задания на 2019 год.

Задание по темпу роста добавленной стоимости выполнено на 99,3% при плане 101,5. В 2018 году темп роста добавленной стоимости обеспечен на 92,8%. По итогам работы за 2019 год КУП «МГЦН» получена выручка в размере 26,5 млн. рублей. Прибыль предприятия от реализации составила 14,8 млн. рублей. Доведенный показатель по рентабельности продаж на 35,9% выше планового уровня и составляет 55,9%.

Основные поступления в бюджет обеспечены за счет доходов от поступлений части средств, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества – 22,9% или 29 200,451 тыс. рублей, платы за право заключения договоров аренды земельных участков – 22,9% или 29 262,247 тыс. рублей, доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий – 34,6% или 44 147,486 тыс. рублей.

Из 181 объекта, включенного в перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов недвижимого имущества всех форм собственности, вовлечено в хозяйственный оборот и снесено 51 объект, в том числе 18 – продано; 7 – завершена реконструкция; 9 – переданы в пределах государственной собственности, 15 – снесено; 1 – сдан в аренду; 1 – законсервирован.

В 2019 г. согласовано первичное заключение договоров аренды, субаренды объектов недвижимости или их частей 1925 субъектам хозяйствования на помещения общей площадью 145,9 тыс. кв. метра.

С учетом решений, принятых в предыдущие периоды и распространяющих свое действие в течение 2019 года, по состоянию на 1 января 2020 года арендная плата была снижена 479 арендаторам на общую сумму 1804,0 тыс. рублей.

Кроме того, комитетом «Минскгоримущество» на постоянной основе ведется работа по предложению предпринимателям объектов недвижимости в безвозмездное пользование под условие создания рабочих мест. За период с 2018 года по декабрь 2019 года в столице предлагалось 183 помещения, из них по девятнадцати объектам (2367,3 кв. м) приняты решения Мингорисполкома о предоставлении недвижимого имущества в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию 81 рабочего места.
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