ЭКОНОМИКА РБ

В ФЕВРАЛЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПРОБУРИЛА НА МЕСТОРОЖДЕНИИЯХ 5 СКВАЖИН

11:39 05.03.2020 Работники Светлогорского управления буровых работ компании «Белоруснефть» построили в феврале 5 скважин. Как сообщает портал neft.by, работали буровики на Мармовичском, Гарцевском, Карташовском и Речицком месторождениях. На Мармовичской площади построена скважина № 117. Здесь после бурения пилотного ствола скважины закончено строительство основного – бурили его в интервале 2650-3665 метров. На Гарцевском месторождении построена скважину № 2s2 – с глубины 3600 до 4320 метров. Еще один февральский объект – это скважина № 601 на Речицком местрождении. На Карташовском месторождении построили две скважины – № 17 и № 20. На двадцатой велись работы по зарезке второго ствола с глубины 4000 метров.