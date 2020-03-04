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ЭКОНОМИКА РБ
В ФЕВРАЛЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПРОБУРИЛА НА МЕСТОРОЖДЕНИИЯХ 5 СКВАЖИН
11:39 05.03.2020
Работники Светлогорского управления буровых работ компании «Белоруснефть» построили в феврале 5 скважин.
Как сообщает портал neft.by, работали буровики на Мармовичском, Гарцевском, Карташовском и Речицком месторождениях.
На Мармовичской площади построена скважина № 117. Здесь после бурения пилотного ствола скважины закончено строительство основного – бурили его в интервале 2650-3665 метров.
На Гарцевском месторождении построена скважину № 2s2 – с глубины 3600 до 4320 метров.
Еще один февральский объект – это скважина № 601 на Речицком местрождении.
На Карташовском месторождении построили две скважины – № 17 и № 20. На двадцатой велись работы по зарезке второго ствола с глубины 4000 метров.
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