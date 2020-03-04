Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило некоторые вопросы оплаты «дежурств» медицинских работников.

Как сообщается на сайте министерства, в связи с необходимостью правового урегулирования проблемы оказания медицинской помощи в круглосуточном режиме имеющейся численностью медицинских работников принято постановление Министерства здравоохранения от 2 июля 2014 г. № 52 «О некоторых вопросах организации труда медицинских работников».

Традиционно к такой работе привлекаются - врачи и специалисты со средним медицинским образованием для оказания медицинской помощи в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни. При этом работа осуществляется по заявлению работника без заключения отдельного трудового договора на основании графика работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка, утверждаемым нанимателем по согласованию с профсоюзом с соблюдением законодательства.

Оплата этой работы осуществляется на основании табеля использования рабочего времени за фактически отработанное время, исходя из действующих условий оплаты труда, за счет средств, предусмотренных в установленном порядке на оплату труда.

Постановлением Министерства здравоохранения от 13 июня 2019 г. № 53 «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций» определено, что стимулирующие и компенсирующие выплаты устанавливаются работникам - как по основной должности, так и по должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

При этом перечень работников бюджетных организаций здравоохранения, которым устанавливаются стимулирующие надбавки, в том числе надбавки за сложность, напряженность, за высокие достижения в труде. Конкретные размеры и порядок их выплаты определяются руководителями бюджетных организаций.

В частности, в новых условиях оплаты труда законодательно определено «не уменьшение» размера оплаты работающим по совместительству и сверх нормы рабочего времени. Вместе с тем руководитель может регулировать размер стимулирующей надбавки работнику, в сторону увеличения или уменьшения. При этом он обязан учитывать нагрузку, напряженность, сложность и ответственность труда по основной должности, а также при работе в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни.