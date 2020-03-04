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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛО ИЗ БЮДЖЕТА СВЫШЕ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА НЕВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
10:49 05.03.2020

Сельскохозяйственное предприятие Костюковичского района незаконно получило из областного бюджета свыше 20 тыс. рублей за невыполненные работы по внесению минеральных удобрений. Этот факт выявили работники Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, сельхозпредприятие в 2018 году не проводило отдельные виды работ по внесению минеральных удобрений в загрязненную радионуклидами и тяжелыми металлами почву, однако должностные лица включали их в акты выполненных работ с целью получения бюджетных средств, выделенных в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Таким образом сельскохозяйственное предприятие незаконно получило свыше 20 тыс. рублей.

Эта сумма возвращена в областной бюджет в полном объеме.

За нарушение порядка использования бюджетных средств субъект хозяйствования и его должностные лица привлечены к административной ответственности.
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