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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЮ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» МОЖНО КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
09:37 05.03.2020
Продукцию холдинга «Белорусские обои» теперь можно купить в интернет-магазине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», с марта продукция под марками «Белобои» и «Гомельобои» доступна к покупке на торговой площадке www.21vek.by.
Первые отгрузки уже начались.
«Для удобства пользователей товар быстро находится через систему поиска. Каждая позиция сопровождается изображением и подробным описанием всех параметров товара, указана его стоимость, информация о доставке, о производителе, его контакты. Имеется возможность задать вопрос и оставить отзыв. Тут же можно сразу перейти на вкладку сопутствующих товаров, которые используются при поклейке обоев и оформлении интерьера, а также посмотреть похожие товары, другие коллекции обоев и даже изучить полезную информацию о том, как выбрать обои», - пояснили в концерне.
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